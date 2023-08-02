Владимир Путин вручил госнаграды семьям погибших в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды семьям военных, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
Глава РФ проводит церемонии награждения несколько раз в год, традиционно, в Екатерининском зале Кремля.
Владимир Путин передал медали «Золотая звезда» вдовам командира мотострелковой бригады полковника Дениса Евгеньевича Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Александровича Воробьева.
Также наград звезды Героев России и ордена Мужества удостоились уже десятки российских военных, проявившись героизм и отвагу на полях специальной военной операции.
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Владимир Путин передал медали «Золотая звезда» вдовам командира мотострелковой бригады полковника Дениса Евгеньевича Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Александровича Воробьева.
«Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», - произнес президент.
Также наград звезды Героев России и ордена Мужества удостоились уже десятки российских военных, проявившись героизм и отвагу на полях специальной военной операции.
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Евгения Парфентьева