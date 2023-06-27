Владимир Путин выступит на крыльце Грановитой палаты

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На Соборной площади в Кремле собрались сотни военных и силовиков
Журналисты кремлевского пула РИА Новости сообщает о том, что на Соборной площади в Кремле собрались сотни военных и силовиков.
Корреспонденты называют грядущее выступление президента «новой страницей в истории Кремля».
Ранее Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность. Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и других служб, которые сохранили верность присяге и народу. Президент также отметил самопожертвование погибших пилотов.
Корреспонденты называют грядущее выступление президента «новой страницей в истории Кремля».
Мария Фирсова