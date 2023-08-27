Власти Белгородской области запретят продажу алкоголя на несколько дней в сентябре

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Власти Белгородской области запретят продажу алкоголя 1 сентября — в День знаний и 11 сентября — во Всероссийский день трезвости.
Отмечается, что ограничения не распространяются на предприятия, которые осуществляют продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время ожидается рост цен на вино и коньяк. К концу сентября стоимость алкогольных изделий поднимется на 4-5%. Подорожание алкоголя не связано с санкциями Запада или иными геополитическими факторами.
Рост цен связан с увеличением стоимости бумаги, плёнок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которые закупают винные заводы, что оказывает влияние на конечную себестоимость спиртного.
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Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время ожидается рост цен на вино и коньяк. К концу сентября стоимость алкогольных изделий поднимется на 4-5%. Подорожание алкоголя не связано с санкциями Запада или иными геополитическими факторами.
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Екатерина Коршунова