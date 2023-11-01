Власти Болгарии заподозрили в шпионаже журналиста «Российской газеты»

Фото: iStock/artisteer
Власти Болгарии лишили корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака аккредитации из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), не приводя никаких доказательств совершения журналистом шпионских действий.
Ранее «Российская газета» сообщала, что корреспондента издания Александра Гацака собираются выслать из Болгарии. При этом, причины принятия такой меры не приводились.
Журналист доложил СМИ, что посольство России в Софии получило уведомление от болгарского МИД об аннулировании аккредитации журналиста с дальнейшей экстрадацией.
Телеканал, который оповещал об инциденте, сообщил, что приказ был издан главой агентства национальной безопасности страны. Отмечается, что было найдено достаточное количество доказательств того, что Гацак под видом журналиста собирал разведданные. При этом ни одно из этих доказательств приведено не было.
Читайте также:
Захарова: Москва ответит на действия Болгарии в отношении российского журналиста
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа РФ
Аналитик Кулагин заявил о нарушении закона Болгарией из-за газа из РФ
Журналист доложил СМИ, что посольство России в Софии получило уведомление от болгарского МИД об аннулировании аккредитации журналиста с дальнейшей экстрадацией.
Читайте также:
Захарова: Москва ответит на действия Болгарии в отношении российского журналиста
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа РФ
Аналитик Кулагин заявил о нарушении закона Болгарией из-за газа из РФ
Анастасия Чинкова