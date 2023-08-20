Власти Бурятии ввели режим ЧС из-за выхода реки из берегов

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На севере Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Северо-Байкальском районе река Холодная вышла из берегов, в результате чего была разрушена дамба и повреждены железнодорожные пути.
К ремонтно-восстановительным работам привлечены 120 человек и 24 единицы специальной техники. Ориентировочный срок окончания аварийных работ — 26 августа. По словам Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от задержки грузов, связанных с простоем железной дороги, будет исчисляться десятками миллиардов рублей.
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Александр Бойцов