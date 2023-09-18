Власти чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой

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Мэр города Ян Вольф отметил, что в настоящее время есть более важные городские задачи, которые требуют скорейшего решения. По его словам, даже у горожан, проживающих на проспекте Терешковой, много других забот.
В городе Карвин, с населением в 50 тысяч человек, тема космоса встречается не на одном проспекте. Здесь можно встретить площадь Гагарина, улицы Циолковского и Космонавтов. При этом, город никак не связан с космической отраслью.
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