Власти чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой

АНО «МосОблПарк» запустили проект «Марафон онлайн-экскурсий», в рамках которого выходят видеоролики, рассказывающие об уникальных парковых территориях Московской области.

20 онлайн-экскурсий в рамках проекта «Марафон онлайн-экскурсий» уже доступны на страницах АНО «МосОблПарк» в социальной сети ВКонтакте и в Телеграме, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«При просмотре онлайн-экскурсий зрители могут узнать интересные факты из истории парков Подмосковья, увидеть необычные объекты и насладиться атмосферой зелёных территорий. Для тех, кто после просмотра решит совершить путешествие по паркам, мы создали интерактивную карту», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Ознакомиться с интерактивный картой парков и доступными экскурсиями можно на сайте.

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