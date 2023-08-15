Власти Дагестана назвали причиной взрыва на АЗС жадность и алчность

Фото: сайт Кремля
Глава республики Сергей Меликов заявил, что первопричиной ЧП на АЗС в Дагестане стала жадность и алчность. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба. Его слова приводит республиканская администрация в телеграмм-канале.
По его словам, станция технического обслуживания не может находиться в пяти метрах от АЗС, согласно требованиям. Это обусловлено тем, что сварочные работы, которые предусмотрены на станции, могут стать причиной пожара, так как на АЗС хранится газ и легковоспламеняющаяся жидкость.
Глава региона заявил, что люди пренебрегли правилами из-за того, чтобы извлечь выгоду, что привело к трагедии.
После взрыва на АЗС под Махачкалой, в результате которого погибли 35 человек и 115 пострадали, будет реализована проверка. Генеральная прокуратура оценит законность размещения АЗС в республике.
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Анастасия Крестьянова