Власти Дагестана назвали сроки восстановления работы аэропорта Махачкалы

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Как сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале, работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.
Ранее Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов с 29 октября, начиная с 21:40 по московскому времени, и предположительно до 6 ноября, до 02:59.
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Артем Кузьмин