Власти Херсонской области обеззараживают ранее затопленные территории

Фото: Telegram-канал Андрея Алексеенко
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко
Ветеринарные и коммунальные службы Херсонской области проводят обеззараживание территорий, оказавшихся затопленными после подрыва Украиной Каховской ГЭС. Об этом 18 июня сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Также он отметил, что в области уже вакцинировано 2380 человек, а число погибших в результате наводнения из-за подрыва Каховской ГЭС достигло тридцати пяти.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региону удалось пережить разрушение Каховской ГЭС с минимальными жертвами. По его словам, пострадавшие от затопления территории будут полностью восстановлены.
«Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов. <...> Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже около тысячи павших животных. Сразу проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных, чтобы не допустить вспышек инфекций», — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региону удалось пережить разрушение Каховской ГЭС с минимальными жертвами. По его словам, пострадавшие от затопления территории будут полностью восстановлены.
Артем Путинцев