Власти Ирландии разместят беженцев из Украины в палатках

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Украинских беженцев в Ирландии будут размещать в палатках из-за нехватки жилья. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.
Правительство заявило, что палаточное жильё будет предоставляться в ближайшие недели, поскольку места в центрах размещения и дома с арендными квартирами переполнены.
Уточняется, что с момента начала спецоперации России на Украине в Ирландию прибыло порядка 93 тысяч человек. Правительству удалось выделить дополнительные семь тысяч кроватей, однако разместить всех желающих в центрах размещения беженцев пока не представляется возможным.
При этом, не уточняется, какое количество палаток будет выделено, и сколько людей в них смогут разместиться.
Ранее газета Times писала, что в планах у Ирландии – выделить 5,5 млрд евро с 2022 по 2024 год.
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Уточняется, что с момента начала спецоперации России на Украине в Ирландию прибыло порядка 93 тысяч человек. Правительству удалось выделить дополнительные семь тысяч кроватей, однако разместить всех желающих в центрах размещения беженцев пока не представляется возможным.
Ранее газета Times писала, что в планах у Ирландии – выделить 5,5 млрд евро с 2022 по 2024 год.
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Анастасия Чинкова