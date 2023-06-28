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Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 в день мятежа 24 июня
Власти Ивановской области подтвердили гибель при выполнении задания экипажа самолета Ил-22 во время мятежа 24 июня. Об этом говорится в телеграм -канале правительства российского региона.
Губернатор области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибших. Он обещал оказать всю необходимую помощь родным военнослужащих.
Ранее сообщали, что Пригожин планировал взять в плен Шойгу и Герасимова. Wall Street Journal пишет, что, по информации иностранных разведчиков, о нападении узнали представители ФСБ РФ, что принудило Пригожина действовать быстрее.
Губернатор области Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким погибших. Он обещал оказать всю необходимую помощь родным военнослужащих.
Дана Игумнова