Власти Карелии начали бесплатную раздачу земельных участков героям СВО

В минувшем месяце в столице оказались побиты сразу семь установленных ранее метеорологических рекордов. В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.