Власти Карелии начали бесплатную раздачу земельных участков героям СВО

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В Республике Карелия началась реализация ранее принятого регионального закона о предоставлении бесплатных участков земли военнослужащим-героям специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС. Как рассказал в соцсетях глава законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, первый земельный участок уже получил житель Петрозаводска, который до этого был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
«Наш закон о бесплатной земле для отличившихся участников СВО заработал. Первым в Карелии земельный участок получил петрозаводчанин, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Боец выбрал Кондопожский район, село Янишполе. Всего на сегодняшний день в республике подано 11 таких заявлений», — отметил карельский спикер.
Элиссан Шандалович добавил, что поддержка бойцов-участников спецоперации и членов их семей является одним из приоритетов деятельности властей республики, поскольку эта задача поставлена непосредственно президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям.
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