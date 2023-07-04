Власти Кубани рассказали Путину о ситуации перед Крымским мостом

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что ситуация при въезде на Крымский мост стабилизировалась. Сейчас ожидание проезда не превышает одного часа.
Во вторник, 4 июля, Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. На мероприятии затронули и тему пробки при въезде на Крымский мост.
Он также подчеркнул, что власти будут контролировать ситуацию. Если возникнет необходимость, то, по словам Кондратьева, будут развернуты пункты питания и временного размещения для автотуристов с детьми.
Напомним, к утру 3 юля пробка из автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. К вечеру она сократись до девяти километров.
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«Ситуация на подъезде к Крымскому мосту контролируемая. Сегодня к обеду пробка сократилась к 1,5 километрам, в очереди около 100-150 легковых автомобилей, время ожидания проезда через него составляет где-то от 30 минут до 1 часа», - сказал Кондратьев.
Напомним, к утру 3 юля пробка из автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. К вечеру она сократись до девяти километров.
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Элина Позднякова