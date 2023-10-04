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Власти Москвы сообщили о запуске отопительного сезона в полном объёме

04 октября 2023, 23:17
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Отопительный сезон в российской столице стартовал в полном объёме — уже сейчас тепло получают 82% жилых домов и почти 88% социальных объектов. Такие данные в разговоре с журналистами привёл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
По его словам, все работы идут штатно, согласно графику. Чиновник также напомнил, что в прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам ещё в начале сентября, а в жилых домах — с 18-го числа того же месяца.

В нынешнем году отопление в Москве подаётся с 3 октября.


Согласно российскому законодательству, подача тепла в дома россиян должна начинаться после установления среднесуточной температуры ниже 8°С на протяжении пяти дней. Однако главы регионов вправе распорядиться включить отопление раньше установленного периода по своему усмотрению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, заявил, что нельзя допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.

«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия.

Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг».

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#отопительный сезон
#отопление
#москва
#московская область
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Картаполов раскрыл новый способ добычи информации о россиянах для военкоматов
Картаполов: Частные клиники обяжут передавать данные о россиянах в военкомат
04 октября 2023, 21:22

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Частные клиники, ФНС, Минздрав, территориальные органы МВД и Рособрнадзор будут передавать сведения о гражданах РФ в военкоматы, об этом рассказал председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью для «Парламентской газеты».
Частные клиники обяжут передавать сведения о россиянах в военкоматы, заявил Картаполов. 

«Кроме них сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, которые занимаются регистрацией людей по месту жительства, а также компании-работодатели», - прокомментировал ситуацию депутат. 

По словам Картаполова, ​это поможет решить две проблемы. Во-первых, ​с военкоматов будет снята лишняя нагрузка, а во-вторых, гражданам, которые не подлежат призыву, не будут приходить ​неактуальные повестки.

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Путин рассказал о распространении образования на русском языке в другие страны
Путин: Россия заинтересована в распространении русскоязычного образования
04 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Professor25

Россия намерена распространять изучение русского языка и культуры в других странах, особенно в тех, откуда приезжают мигранты. Об этом в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» заявил президент России Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что в интересах России создавать образовательные пространства на русском языке в других странах. 

Ранее в ходе того же мероприятия Путин раскрыл, что является основополагающим вопросом российской образовательной системы. 

Также президент России пообщался с патриархом Кириллом. Они обсудили отечественную систему образования и единогласно пришли к выводу, что важны не только сами знания, которые получает ребёнок, но и то, какое у него сердце, в которое эти познания вложены. 

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#образование
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#россия
#развитие
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Адвокат Чубайса прокомментировала информацию о том, что он сменил имя
Адвокат Козырева: Чубайс не не менял имя на Моше Израилевича
04 октября 2023, 21:00

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ольга Козырева, адвокат экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса опровергла информацию о том, что он сменил имя. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ВЭФ рассказал, что не понимает решения Чубайса уехать из России, поскольку в «Роснано» из-за этого решения в настоящее время разворачивается нестабильная ситуация, в организации обнаружена большая финансовая дыра.

Также Путин рассказал, что ему показали распространившуюся в интернете фотографию, где сообщается, что Анатолий Чубайс сменил имя на Моше Израилевича. 

Козырева в свою очередь заявила, что это фейковая информация, поскольку Чубайс официально не менял ФИО.

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#информация
#паспорт
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Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы
Путин: Воспитание является ключевой задачей всей образовательной системы
04 октября 2023, 20:54

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ключевым вопросом образовательной системы является воспитание.
Это заявление Путин сделал в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».

«Воспитание - вот ключевой вопрос всей образовательной системы. Абсолютно точно», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

Владимир Путин также рассказал, что пообщался на эту тему с патриархом. Вместе они пришли к выводы, что важны не только знания, но и то, в какие сердца они вложены.

Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути.

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#учитель
#владимир путин
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#воспитание
#заявление
#рф
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В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта
04 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/leonello

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила останки вымерших животных, во время рыбалки с отцом, об этом сообщил Нижегородский музей-заповедник на своей странице «ВКонтакте».
По словам представителей музей, девочка рыбачила с отцом на реке Ока в районе Новинок. На берегу она обнаружила необычные предметы, которые оказались останками давно вымерших животных. 

«Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое еще предстоит определить», - прокомментировали ситуацию в заповеднике. 

В Нижегородском музее-заповеднике с гордостью отметили эту находку, как очередное доказательство того, что в российском регионе жили представители мамонтов.

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#девочка
#животные
#рыбалка
#нижний новгород
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Демограф Ракша: Ограничение абортов не повысит рождаемость
04 октября 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/MJ_Prototype

Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности, равно как и ограничение абортов, не повлияют позитивно на рождаемость в стране.
«Ровно так же в этом вопросе не поможет и почти полный запрет абортов, как мы уже видели на примере ряда других стран. Ограничение оборота препаратов для прерывания беременности не поможет беде, а только создаст дополнительные медицинские проблемы, черный рынок и невротизацию общества», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.

Он добавил, что на рост уровня рождаемости больше влияют денежные средства и материальная составляющая.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации внесло препараты для прерывания беременности в перечень средств, которые подлежат предметно-количественному учету.

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#ограничение
#рынок
#запрет
#воз
#препараты
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В ГД объяснили введение уголовного наказания за предоставление детям вейпов
Депутат Журавлёв поддержал уголовное наказание за предоставление детям вейпов
04 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/master1305

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев объяснил необходимость рассматриваемого парламентариями законопроекта о введении уголовной ответственности за вовлечение детей в курение вейпов.
Он отметил, что курение вейпов для детей может обернуться даже гибелью, поэтому взрослых, которые допускают использование ребёнком курительных смесей, необходимо наказывать.

«Используемая жидкость бывает токсичной и ядовитой. Продавец, который снабдил ребенка таким смертельным аппаратом, тоже соучастник преступления. И сделал это сознательно, прекрасно понимая возможные последствия. К тем, кто, по сути, убивают следующее поколение, не должно быть ни жалости, ни снисхождения. Уголовная ответственность — это то немногое, что мы обязательно должны ввести, чтобы хоть как-то обезопасить наших детей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.

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#цены
#дети
#госдума
#закон
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Путин поздравил работников образования с наступающим Днем учителя
04 октября 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Этот праздник отмечается в России 5 октября.
Во время разговора с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус» российский лидер напомнил присутствующим о наступающем Дне учителя и поздравил всех наставников, педагогов, учителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства пожелал всем добра на их профессиональном пути. Президент подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, это миссия. Каждый человек, где бы он ни был и чем бы ни занимался, всегда будет помнить о том, что дали ему учителя. Всем педагогам страны Владимир Путин передал поздравления и низкий поклон.

Накануне во время матча Кубка России с калининградской «Балтикой» акцию, посвященную Дню учителя, устроили футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга. На поле вместо юных воспитанников спортивных  интернатов, как принято, игроков вывели учителя городских школ. Зрители по достоинству оценили этот знак уважения, оказанный спортсменами работникам образования, и стоя аплодировали питерским педагогам.

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В Московской области с нового года увеличится прожиточный минимум
04 октября 2023, 18:18

Фото: Istockphoto / Diy1

В Подмосковье с 1 января 2024 года увеличится прожиточный минимум на душу населения. Он составит 18 296 рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Увеличится это показатель и для различных демографических групп. Например, для трудоспособного населения он составит 19 943 рубля, для пенсионеров – 15 735, для детей – 17 747 рублей.
«Это значит, что и выплаты также будут автоматически увеличены. Это коснётся таких мер, как единое пособие на детей, государственная соцпомощь на основании социального контракта, доплата к пенсии, выплаты по уходу за инвалидами и многих других», – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды социальной помощи.




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