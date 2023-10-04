Власти Москвы сообщили о запуске отопительного сезона в полном объёме

Фото: Фотобанк Московской области
Отопительный сезон в российской столице стартовал в полном объёме — уже сейчас тепло получают 82% жилых домов и почти 88% социальных объектов. Такие данные в разговоре с журналистами привёл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
По его словам, все работы идут штатно, согласно графику. Чиновник также напомнил, что в прошлом году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам ещё в начале сентября, а в жилых домах — с 18-го числа того же месяца.
В нынешнем году отопление в Москве подаётся с 3 октября.
Согласно российскому законодательству, подача тепла в дома россиян должна начинаться после установления среднесуточной температуры ниже 8°С на протяжении пяти дней. Однако главы регионов вправе распорядиться включить отопление раньше установленного периода по своему усмотрению.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, заявил, что нельзя допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.
Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг».
Читайте также:
В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах
Когда включат отопление и что делать, если не включают
Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон
В нынешнем году отопление в Москве подаётся с 3 октября.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов, заявил, что нельзя допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.
«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия.
Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг».
Читайте также:
В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах
Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон
Артем Путинцев