Власти назвали причину громких звуков в Ростовской области

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Громкие звуки в районе Миллерово в Ростовской области связаны с тренировкой отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграмм-канале.
По его словам, жители района слышат громкие звуки стрельбы из стрелкового оружия. На аэродроме проходят учения, в ходе которых отрабатываются действия при условной атаке противника с использованием учебной мишени.
Глава региона обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие, а также получать информацию только из проверенных источников.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Ростовской области повреждены гаражи и автомобиль.
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Глава региона обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие, а также получать информацию только из проверенных источников.
«По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия», - сообщил Голубев.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Ростовской области повреждены гаражи и автомобиль.
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Анастасия Крестьянова