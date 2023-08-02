Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами

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Государственные границы Нигера с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, ранее закрытые в связи с политическим переворотом в стране, снова открыты для прохода, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на информацию от представителя власти Нигера.
«Наземные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом сегодня вновь открыты», — цитирует агентство слова военного представителя. В то же время его личность и должность не были уточнены.Читайте также:
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