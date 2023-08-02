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Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами

Власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом
02 августа 2023, 04:01

Фото: iStock/Aguus

Государственные границы Нигера с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, ранее закрытые в связи с политическим переворотом в стране, снова открыты для прохода, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на информацию от представителя власти Нигера.

«Наземные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом сегодня вновь открыты», — цитирует агентство слова военного представителя. В то же время его личность и должность не были уточнены.
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#продовольствие
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Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
02 августа 2023, 03:50

Фото: iStock/chris-mueller

По прогнозам Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), из-за сильных осадков на протяжении ближайших двух дней ожидается выход воды на поймы рек и затопление местности в четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России.
«В течение ближайших 48 часов есть вероятность затопления пойменных земель в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Затопление низинных территорий также прогнозируется в некоторых районах Красноярского края», — указывается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые этого института подчеркивают, что непостоянная погодная обстановка с дождями разной интенсивности также продолжится в Амурской области.

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#подмосковье
#ученые
#выходные
#бурятия
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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
02 августа 2023, 03:47

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Автомобильное движение через Крымский мост восстановлено, отмечается в сообщении телеграм-канала, освещающего оперативную ситуацию на мосту.
В среду в 1:54 по московскому времени движение было временно приостановлено. Всех, кто находился на мосту или в зоне проверки, призвали оставаться спокойными.

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#проверки
#движение
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В Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
Fox News: в Нью-Йорке рассматривают проект, декриминализирующий проституцию во всем штате
01 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают законопроект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News.

«Власти Нью-Йорка рассматривают предложение о декриминализации проституции на территории всего штата, что станет первым подобным случаем в США», — гласит сообщение.
Проект предлагает освободить от уголовной ответственности как секс-работников, так и тех, кто осуществляет их транспортировку из других стран. Законопроект «Остановим насилие в секс-торговле», представленный сенатором от демократической партии Джулией Салазан, вызывает противодействие со стороны республиканцев. Согласно замечаниям оппонентов, проституция способствует росту других видов преступности, таких как грабежи и разбои.

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#сша
#секс
#насилие
#проституция
#проект
#законопроект
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В Бразилии умер, предположительно, старейший житель Земли
G1: в Бразилии в возрасте 127 лет умер, предположительно, старейший житель Земли
01 августа 2023, 23:12

Фото: iStock/inga

Самый старый житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности в штате Минас-Жерайс. По информации из свидетельства о браке, зарегистрированного местным ЗАГСом, предположительно, он родился в августе 1895 года, что делает его старейшим человеком на Земле, сообщает информационный портал G1.
«В возрасте 127 лет мужчина скончался в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс, в эту пятницу, 28 июля. Согласно записи в ЗАГСе Силвы, единственном в городе, Жозе Паулино Гомес, предположительно, родился 4 августа 1895 года, исходя из данных свидетельства о браке, зарегистрированного в 1917 году», — отмечается на веб-сайте G1.
По предварительным данным, бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия. Если бы его возраст был документально подтвержден, он бы считался старейшим жителем планеты и единственным человеком, рожденным в 19-м веке, который все еще находился в живых. На данный момент рекорд долгожителей среди живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отметила свой 116-й день рождения.

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#мужчина
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Платформа «Кармитт» помогла перейти к осознанному потреблению 13 тысячам жителей Подмосковья
01 августа 2023, 22:49

Фото: МинЖКХ МО

К осознанному потреблению с помощью онлайн-платформы «Кармитт» за год присоединились более 13 тыс жителей Подмосковья. 1 августа прошлого года эту платформу поддержало Министерство ЖКХ Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря таким проектам каждый может внести посильный вклад в улучшение экологии региона. С момента запуска на фрисайклинг-платформе «Кармитт» жители области разместили свыше 1,2 тыс объявлений с бесплатными вещами. Это значит, что они не были выброшены, а нашли нового владельца и получили новую жизнь», – говорится в сообщении. 
Жители Подмосковья – одни из самых активных пользователей платформы. Самой популярной категорией остаётся «Одежда». В тройке лидеров по количеству размещенных вещей – городские округа Балашиха, Мытищи и Одинцово.
 
Среди самых необычных объявлений основатели платформы «Кармитт» выделили пианино «Заря», дрова, раковину, собрание книг по современной драматургии и проектор для слабовидящих.

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#минжкх мо
#вторая мировая война
#экология
#переработка
#подмосковье
#московская область
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Для будущего МЦД-3 подготовили около 400 машинистов и более 350 кассиров
01 августа 2023, 22:28

Фото: Центральная ППК

Центральная ППК подготовила к запуску третьего диаметра около 400 сотрудников локомотивных бригад и более 350 билетных кассиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Кадровый состав на маршрутах МЦД-3 полностью укомплектован. Все машинисты, помощники и кассиры готовы к работе. Специалисты прошли курсы теории и практики. Время занятий одних только машинистов электропоезда составило 4,5 месяца», – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.
По самым значимым предметам проводились внутренние экзамены. Студенты отвечали на контрольные вопросы по билетам. Подготовка также включала занятия на VR-тренажёрах.
 
После теории будущие машинисты и их помощники выезжали в депо для практики на действующих современных электропоездах ЦППК. Большое внимание уделялось занятиям по выходу из аварийных и нестандартных ситуаций. 

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#цппк
#мцд-3
#машинист
#транспорт
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование в МФЦ
01 августа 2023, 20:36

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Жители Подмосковья, права которых были нарушены, теперь могут получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата уполномоченного в МФЦ, предварительно записавшись на портале госуслуг. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Алгоритм простой. На портале госуслуг необходимо выбрать ведомство, то есть «Уполномоченный по правам человека в Московской области» далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать данные о себе. Далее программа предлагает свободные даты», – пояснила подмосковный омбудсмен. 
В день назначенной консультации заявитель должен прийти в выбранный им МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата уполномоченного проконсультирует жителя по его вопросам. Сотрудники аппарата консультируют по таким темам, как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, социальная защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.
 
Если при самостоятельной записи через портал государственных и муниципальных услуг Московской области возникнут трудности, можно обратиться в МФЦ. Там окажут помощь в записи.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#права
#госуслуги
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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Хинштейн рассказал о запрете на технику Apple для граждан России
Хинштейн заявил, что опасаться запрета на технику Apple простым гражданам РФ не стоит
01 августа 2023, 20:27

Фото: iStock/fazon1

Простым гражданам России не планируют запрещать использовать технику Apple, заявил глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.  

При этом, депутат уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность «яблочной» техники от иностранной слежки. По его словам, никто не может гарантировать, что персональные данные пользователей Apple полностью сохранны. 

Ранее Минтранс РФ запретил использование продукции Apple, в том числе смартфонов, в служебных целях. Как сообщил источник, министерство потребовало сотрудников перейти с iPhone на любые другие смартфоны. При этом, запрет распространяется только на переписки и разговоры.

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#смартфон
#госдума
#роскомнадзор
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Recurrent Auto провела исследования и выяснила, как жара влияет на электромобили
01 августа 2023, 20:15

Фото: iStock/coffeekai

Жара может влиять на сокращение запаса хода электромобилей. Об этом сообщает компания Recurrent Auto.
Специалисты провели исследования с использованием 7,5 тысяч машин. В результате выяснилось, что при температуре воздуха в 27 градусов Цельсия запас хода электромобиля снижается на 2,8%, при 32 градусах – на 5%, а при 38 – на целый 31%. Однако данные ещё дополняются и проверяются.

Также в компании уточнили, что использование кондиционера не сильно сказывается на снижении запаса хода.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков сообщил, что сейчас уже не получится купить автомобиль по ценам июля, поскольку из-за нового размера утильсбора все компании повысили стоимость своей продукции.

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#автомобиль
#электромобили
#жара
#исследование
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