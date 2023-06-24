Власти отменили в Коми все массовые мероприятия

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Агентство отмечает, что ограничения коснутся выпускного вечера «Твои облака» в Сыктывкаре, арт-фестиваля в Ухте и рок-фестиваля «Сосны» в Сосногорске.
«В Республике Коми в эти выходные отменены все массовые мероприятия», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в связи с введенным режимом контртеррористической операции, проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю. Это коснулось выпускных в школах и общегородского выпускного в Парке Горького.
Накануне в Москве отменили массовые мероприятия. В городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.