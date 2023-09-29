Власти первый раз назвали численность россиян в новых регионах

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В Госдуму внесли проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), согласно которому прогнозируемая численность жителей новых регионов РФ составит 3 227 429 человек. Информацию передает РБК.
Новые регионы официально вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября будет отмечать День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Также в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области с 8 по 10 сентября 2023 года провели первые официальные выборы с момента их присоединения к России, которые показывали самую высокую явку.
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