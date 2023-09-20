Власти Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим при взрыве газа в Балашихе

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
«Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Пострадавшим тяжелой степени тяжести — по 500 тысяч рублей, средней — 300 тысяч рублей и легкой — 100 тысяч рублей. На восстановление имущества в квартирах будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, одиноко проживающим — по 50 тысяч рублей. На сутки жители будут размещены в гостиницах городского округа Балашиха», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
По словам вице-губернатора, дом подлежит восстановлению. Специалисты оценивают период восстановления в 9 месяцев. Жителям 3 подъезда, который наиболее серьёзно пострадал от взрыва — будут компенсированы средства на аренду жилья на период восстановления дома.
20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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