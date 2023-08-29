Власти подтвердили крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в результате крушения вертолета Ми-8, жители региона и жилые постройки не пострадали.
Глава региона также подтвердил информацию, что разбившийся вертолет принадлежал ФСБ.
По словам губернатора, в результате катастрофы погибли три человека, которые являлись членами экипажа. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины произошедшего.
Текслер также сообщил, что власти оказывают необходимое содействие оперативным службам.
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По словам губернатора, в результате катастрофы погибли три человека, которые являлись членами экипажа. На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются причины произошедшего.
Текслер также сообщил, что власти оказывают необходимое содействие оперативным службам.
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Анастасия Крестьянова