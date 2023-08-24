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Власти Севастополя назвали причину громких звуков в городе

Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой
24 августа 2023, 22:23

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные проводят учебные стрельбы из ручных гранатометов, поэтому местные жители слышат громкие звуки в разных районах города. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что учебные стрельбы продлятся до 23:00 мск.

По словам главы, обстановка в городе спокойная. Из-за ветра, звуки ​стрельб доносятся ​с полигона, где военнослужащие отрабатывают ведение стрельбы, в том числе, из ручных гранатометов.

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Луноход «Прагъян» начал исследовать поверхность Луны
24 августа 2023, 23:06

Фото: iStock/Vitaly_Kusaylo

Индийский луноход «Прагъян» (Pragyan) в четверг cовершил первую поездку по поверхности спутника Земли и приступил к исследовательским работам. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.
«Все системы после посадки в норме. Началось передвижение ровера», — сообщили в пресс-релизе организации.

«Прагъян» проведёт химический анализ лунной поверхности. Миссия 20-килограммового лунохода, доставленного к естественному спутнику нашей планеты с помощью автоматической станции «Чандраян-3», рассчитана на 14 земных суток.

Индия стала четвертой страной, сумевшей посадить свой управляемый аппарат на Луну. Ранее это сделали США, СССР и КНР. Однако индусы первыми сумели спустить луноход на Южном полюсе Луны — по степени сложности это гораздо тяжелее, чем прилунение в приэкваториальных районах.

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#луна
#индия
#космос
#исследование
#аппарат
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Фонд «Защитники Отечества» за время существования получил более 173 тыс. обращений
24 августа 2023, 22:51

Фото: Фотобанк Московской области

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в четверг, 24 августа, провел заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» в качестве председателя. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что в филиалы фонда за время его работы поступило более 173 тысяч обращений. Вопросы чаще всего касались денежных выплат участникам СВО, получением юридической, психологической или медицинской помощи, а также получением удостоверения ветерана боевых действий.

«Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы — относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным», — цитирует издание слова Кириенко.

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#сво
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Пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ Минздрава России
Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России
24 августа 2023, 22:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двоих детей с тяжелыми травмами, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава РФ после стабилизации их состояния. Об этом сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что четыре человека, пострадавших в результате ДТП, находятся в тяжелом состоянии. 

​Об инциденте сообщалось накануне. В Калуге, водитель влетел на полном ходу автомобиля в толпу людей. 11 человек пострадали. Как выяснилось позже, мужчина, управляющий авто, находился в состоянии алкогольного ​опьянения. 

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#мужчина
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Командир отряда спецназа «Ахмат» Алаудинов: Гибель Пригожина выгодна США и Франции
24 августа 2023, 21:36

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов высказался о Евгении Пригожине и его сподвижниках. По словам боевого генерала, глава ЧВК «Вагнер» совершил недавно большую ошибку, но его подразделение имеет большие заслуги, которые шли на пользу стране.
Исходя из этого, необходимо искать того, кому была выгодна гибель Пригожина. ЧВК «Вагнер» всегда поддерживал стабильность на африканском континенте, что было в интересах российского государства, написал Алаудинов в своем телеграм-канале. Поэтому здесь может идти речь о Франции, которую достаточно жестко отодвинули от кормушки при непосредственном участии подвластной Пригожину военной структуре.

Нельзя сбрасывать со счетов и США, которые также потеряли в Африке вожжи управления. Для по-прежнему живущих бредовыми идеями о мировом господстве американцев такая ситуация — реальный шанс попытаться убить сразу двух зайцев: оттеснить Россию от Африки и посеять смуту внутри нашей страны. Тем более, что для наших западных противников военные действия на Украине как-то не задалась, опять же не  без участия ЧВК «Вагнер».

В заключение поста генерал-майор Алаудинов посоветовал многочисленным «диванным» знатокам оторвать взгляд от кормушки и подумать, кому данная ситуация могла бы быть выгодна. Уж точно не президенту Путину и руководству страны.

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#вагнер
#чвк
#украина
#франция
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Водителей предупредили о тумане в Московской области
24 августа 2023, 21:14

Фото: Istockphoto / ElcovaLana

В Московской области в ночь на четверг синоптики прогнозируют туман. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Этой ночью в Московском регионе ожидается туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-700 м. В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителям следует быть предельно внимательными, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей», – говорится в сообщении.
В ведомстве также посоветовали не совершать резких обгонов и перестроений, быть аккуратнее на поворотах.
 
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#московская область
#водители
#безопасность
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В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, где из протухшей курицы делали шаурму
В Екатеринбурге нашли цех с просроченной курицей, из которой готовили шаурму
24 августа 2023, 21:05

Фото: iStock/Michael Wallis

Цех с просроченной курицей, которая, предварительно, уже полгода поступает на рынки и используется для приготовления шаурмы, накрыт в Екатеринбурге. Об этом пишет издание РИА Новости.
На складе обнаружено несоответствие нормам хранения продукта, а также антисанитарные условия. 

Сотрудники полиции выясняют, на какие рынки могла пойти испорченная продукция. По словам работников цеха, мясо планировалось утилизировать. Заготовки для приготовления шаурмы лежали ра грязных картонных коробках. По информации собеседника издания, мясо приобреталось в уже просроченном виде, после чего мариновалось и отправлялось на рынки. 

По данному факту инициирована проверка. 

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#сотрудники
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В Реутове запустили веломаршрут от метро «Новокосино» до будущей станции МЦД-4
24 августа 2023, 21:02

Фото: Istockphoto / Canetti

Для жителей и гостей Реутова открыли велодорожку от метро «Новокосино» до станции «Реутов» будущей четвёртой ветки Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
МЦД-4 планируют запустить в наукограде в начале сентября. Маршрут велодорожки протяжённостью около 1 км проходит по нечётной стороне домов на улице Южной.
 
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в окно многоэтажки влетел канюк
24 августа 2023, 20:54

Фото: Минсельхозпрод МО

В квартиру девятиэтажного дома в городском округе Ступино залетела хищная птица. Хозяин жилья передал её ветеринарам, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Ветеринарные специалисты определили, что это канюк обыкновенный из семейства ястребиных. Хищника осмотрели и повреждений не выявили. После осмотра его выпустили в естественную среду», – говорится в сообщении. 
Канюк – пернатый хищник средних размеров. У него крючковатый клюв, острые когти и мощные крылья. Питается в основном мелкими грызунами, иногда земноводными.
 
Если в квартиру залетела птица, ветеринары рекомендуют не пытаться ловить её руками, отметили в ведомстве. На когтях пернатых много микробов, которые, при попадании в кровь могут вызвать серьёзные заболевания. Чтобы исключить травмы, нужно надеть плотные перчатки или варежки. 
 
После того как птица вылетела из помещения, его необходимо продезинфицировать моющими средствами.

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#подмосковье
#московская область
#ступино
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В Подмосковье перед новым учебным годом проверяют школьные автобусы
24 августа 2023, 20:41

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Госавтоинспекции, Минтранса и администраций муниципалитетов Подмосковья проверяют школьные автобусы в преддверии нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.
Проверке подлежат исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Также проводится проверка медицинского контроля водителей.
 
Представители ведомств, входящие в состав комиссии, отмечают, что школьные автобусы должны соответствовать требованиям Технического регламента.
 
Также автоинспекторы оснащают салоны школьных автобусов памятками, чтобы юные пассажиры могли изучать правила безопасного поведения.

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#московская область
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