Власти Севастополя назвали причину громких звуков в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные проводят учебные стрельбы из ручных гранатометов, поэтому местные жители слышат громкие звуки в разных районах города. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы, обстановка в городе спокойная. Из-за ветра, звуки стрельб доносятся с полигона, где военнослужащие отрабатывают ведение стрельбы, в том числе, из ручных гранатометов.
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