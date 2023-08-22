Власти Севастополя объяснили взрывы над Крымом

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В Казачьей бухте Севастополя флотом проводятся учебные стрельбы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграмм-канале.
Ранее сообщалось, что жители и гости Крыма слышали звуки взрывов над Крымом. Предполагается, что хлопки, о которых говорят очевидцы - звуки учебных стрельб, доносящиеся с военного полигона Севастополя.
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