Власти Воронежской области отменили все массовые мероприятия в регионе

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По его словам, все спецслужбы области работают в штатном режиме. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие.
«Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях», — заявил Александр Гусев.Ранее губернатор Ростовской области заявил об отмене всех массовых мероприятий в столице региона. Он также во второй раз рекомендовал жителям воздержаться от выхода из дома и напомним, что в Ростове-на-Дону изменены маршруты по центру города.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.