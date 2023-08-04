Внебрачный сын Жириновского хочет через суд признать факт признания отцовства

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Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск в суд о признании факта отцовства с целью реализации своих наследственных прав. Иск был зарегистрирован в Никулинском районном суде Москвы 2 августа.
Олег Эйдельштейн известен своим буйным нравом и частыми потасовками, которые устраивал в общественных местах. Например, в апреле 2021 года он затеял драку в одном из аэропортов столицы. В феврале нынешнего года Эйдельштейн был задержан правоохранителями за драку, устроенную им в ресторане в центре Москвы.
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