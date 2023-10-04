ВНИИ ГОЧС: На этой неделе пожарная опасность грозит пятнадцати регионам РФ

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На этой неделе сразу в 15 регионах России сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Кроме того, предупреждают эксперты ВНИИ ГОЧС, сохраняются единичные риски возникновения природных пожаров в Уральском федеральном округе (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, а также территория Ханты-Мансийского автономного округа).
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Артем Путинцев