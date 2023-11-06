Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство

Фото: IStock/John Theodor
Шахри Амирханова получила израильский паспорт.
В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.
Экс-главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler, издатель англоязычного медиа-проекта INRUSSIA получила израильское гражданство.
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*признан иностранным агентом на территории РФ
Экс-главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler, издатель англоязычного медиа-проекта INRUSSIA получила израильское гражданство.
«Удивлена, польщена и горжусь. Спасибо, что приняли меня с любовью в моем новом доме. Я горда и рада быть здесь», — написала Шахри Амирханова в одной из социальных сетей.Ранее актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.
«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото.Напомним, Панин* перебрался из РФ в Испанию осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.
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Мария Фирсова