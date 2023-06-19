Внучка Гурченко не может продать тайную дачу актрисы в Подмосковье

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Внучка Гурченко Елена Королева пытается продать дачу в подмосковном Глаголево, которую актриса от всех скрывала
Внучка покойной актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева пытается продать тайное наследство бабушки в Подмосковье. Об этом пишет «МК».
Друг семьи Прохор Шаляпин рассказал, что Королевой стало известно о доме в Глаголево после смерти родственницы.
Елена хочет продать наследство знаменитой бабушки за 16 млн. руб., но пока у нее не получается найти покупателей на дачу.
Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценили в несколько миллиардов евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Друг семьи Прохор Шаляпин рассказал, что Королевой стало известно о доме в Глаголево после смерти родственницы.
«Людмила Марковна скрывала дачу не только от поклонников, но и даже от близких родственников. О ее существовании Лена узнала только после смерти актрисы», — цитирует издание слова Шаляпина.
Елена хочет продать наследство знаменитой бабушки за 16 млн. руб., но пока у нее не получается найти покупателей на дачу.
Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценили в несколько миллиардов евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян