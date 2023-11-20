Внук Шарля де Голля принял приглашение посетить Петербург в 2024 году

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Пьер де Голль, внук легендарного генерала Шарля де Голля, принял приглашение губернатора Александра Беглова посетить Санкт-Петербург в 2024 году. Их встреча состоялась на Форуме объединенных культур, в работе которого принял участие потомок знаменитого француза.
Пьер де Голль подчеркнул, что остаётся человеком твердых убеждений и считает полезным познание истории отношений двух стран через культурное взаимодействие. Губернатор Северной столицы отметил, что такая позиция является исключительной редкостью для западного мира и назвал Пьера де Голля достойным внуком великого деда, который, так же, как и он, отстаивает истинные интересы своей страны.
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