Во Франции начались похороны подростка, погибшего от рук полицейского

Фото: iStock/SeventyFour
Во Франции начались похороны Нахеля М, убийство которого спровоцировало массовые беспорядки
В Нантере начались похороны 17-летнего подростка Нахеля М, который пошиб от рук полицейского, в результате чего во Франции начались массовые беспорядки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.
Уточняется, что на церемонии присутствуют десятки людей. По данным Monde, вход на церемонию контролируется «импровизированной службой безопасности» из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей и журналистов.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции, которые продолжаются уже несколько дней.
Читайте также:
BFMTV: В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка
Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат
Уточняется, что на церемонии присутствуют десятки людей. По данным Monde, вход на церемонию контролируется «импровизированной службой безопасности» из местных мужчин и молодежи, которые не пускают незнакомых людей и журналистов.
Читайте также:
BFMTV: В пригородах Парижа начались беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка
Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат
Екатерина Коршунова