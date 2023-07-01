Во Франции ужаснулись словам Макрона о причине беспорядков

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Бывший депутат Европарламента Филиппо осудил слова президента Франции о влиянии видеоигр на беспорядки в стране
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что беспорядки в стране спровоцировали в том числе и видеоигры, нелепы. Об этом сообщает РИА Новости.
Филиппо отметил, что с таким уровнем анализа волнения во Франции так просто не закончатся.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции, которые продолжаются уже несколько дней.
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Филиппо отметил, что с таким уровнем анализа волнения во Франции так просто не закончатся.
«Макрон мгновенно обвинил «видеоигры», которые «отравили разум участников беспорядков», — написал бывший депутат в своих социальных сетях.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции, которые продолжаются уже несколько дней.
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Екатерина Коршунова