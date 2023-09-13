Во Франции приостановят продажи iPhone 12

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Французские регулирующие органы вынесли решение о приостановке продаж iPhone 12 производства компании Apple из-за выявленного чрезмерного уровня электромагнитного излучения. Эта информация была распространена агентством AFP, которое ссылается на орган, ответственный за контроль за радиочастотами во Франции (ANFR).
В сообщении отмечается, что аккредитованные лаборатории провели исследования, в результате которых было установлено, что организм поглощает электромагнитную энергию на уровне 5,74 ватта на килограмм, что превышает стандартный уровень в 4,0 ватта на килограмм.
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Артем Кузьмин