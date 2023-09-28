Во Франции рождаемость упала до минимума времён Второй мировой войны

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina
По сравнению с 1971 годом, во времена когда был достигнут пик, показатель снизился на 20,8%.
Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть. Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.
Читайте также:
В Италии может наступить демографическая зима
Рождаемость на Украине упала до рекордно низкого уровня с 1991 года
Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью