Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Глава Украины Владимир Зеленский шантажирует Европу украинскими беженцами, об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
Ранее Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится.
При этом, вчера выяснилось, что Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского Ермак, начальник контрразведки Поклад, экс-министр МО Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство. Главнокомандующий Залужный и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия являются гражданами США.
Читайте также:
Арахамия: Зеленский не несет ответственность за коррупцию в правительстве
«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем
Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте
«Угрозы терактов?!», - задался вопросом Филиппо.
Читайте также:
Арахамия: Зеленский не несет ответственность за коррупцию в правительстве
«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем
Зеленский заявил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте
Евгения Парфентьева