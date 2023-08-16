В Подмосковье построили крупный производственный комплекс по сборке трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
Застройщиком объекта выступал ООО «Фряновский завод электротехнических изделий», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В ходе проверки инспекторы ведомства комплексно опробовали системы противопожарной защиты. Все системы работают согласно нормам.
В одноэтажном здании комплекса будут производить полный цикл сборки блочно-модульных железобетонных трансформаторных подстанций. Строительство объекта заняло менее чем два года. На производстве будут работать 53 человека.
Читайте также:Подмосковная компания нарастит производство полимерных материалов.
В Домодедово построят производственный комплекс для напитков.
Складской комплекс «Логистический парк «Томилино» возводит новое здание.