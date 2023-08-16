В Подмосковье построили крупный производственный комплекс по сборке трансформаторных подстанций

В рамках проекта в парке хотят создать три функциональные зоны: теннисный корт, большая раздевалка и вспомогательная постройка.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по развитию инфраструктуры парка Малевича в Одинцовском городском округе» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы начнутся сразу после определения подрядчика, сообщаетпресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Строительные работы будут проводить в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа.

Завершение работ намечается на 2023 году.

Больше информации о закупках можно увидеть в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ

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