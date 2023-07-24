Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

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Садовой назвал злоумышленника бестолочью и сообщил о том, что в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы. Он также добавил, что прах Кузнецова Украине не нужен, однако отдавать «его просто так», не намерены.
«Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим», - заявил мэр Львова.Садовой отметил, что попытка воровства обернулась неудачей и прах советского Героя остался на прежнем месте.
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