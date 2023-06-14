Во среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В среду утром, 14 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 943 тысяч автомобилей — на 5 тысяч меньше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.



Сообщается, что в Московском регионе 14 июня ожидается до 27 градусов тепла.