Во среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Утром в среду, 5 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 900 тысяч автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском шоссе, а также на трассе А-105.

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.



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