Во Власихе открыли памятник герою России протоиерею Михаилу Васильеву

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во Власихе установили памятник-бюст герою России протоиерею Михаилу Васильеву. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что памятник был установлен на Соборной площади рядом с Храмом Святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца, где с 1998 года служил отец Михаил.
Указом президента России Владимира Путина протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России за выполнение пастырского долга в зоне проведения спецоперации, где 6 ноября 2022 года он был смертельно ранен.
В декабре 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил вдове протоиерея Марии Премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».
Вдова Васильева Мария, присутствовавшая на открытии памятника, выразила благодарность всем неравнодушным, кто помогает её семье. Она пожелала женщинам, которые ждут своих мужей, любить их и молиться за них.
Памятник-бюст отцу Михаилу был выполнен знаменитым советским и российским скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым.
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Указом президента России Владимира Путина протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России за выполнение пастырского долга в зоне проведения спецоперации, где 6 ноября 2022 года он был смертельно ранен.
«Отец Михаил был духовным наставником – как ракетчиков, так и десантников. Напутствовал наших ребят в зоне СВО на ратный подвиг. Он побывал во множестве горячих точек и понимал, насколько парням важна поддержка – и молитвой, и просто словом. (...) Сегодня во Власихе, где Михаил Васильев более 20 лет служил в храме, открыли памятник», – отметил Андрей Воробьёв.
Вдова Васильева Мария, присутствовавшая на открытии памятника, выразила благодарность всем неравнодушным, кто помогает её семье. Она пожелала женщинам, которые ждут своих мужей, любить их и молиться за них.
Памятник-бюст отцу Михаилу был выполнен знаменитым советским и российским скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым.
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Анастасия Чинкова