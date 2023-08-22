Во Внуково и Домодедово снова введён режим «Ковёр»

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В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим «Ковёр», сообщает Telegram-канал Baza.
Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.
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Артем Путинцев