Радио1
Главная / Новости / Общество/ Во Внуково и Домодедово снова введён режим «Ковёр»

Во Внуково и Домодедово снова введён режим «Ковёр»

Baza: В московских аэропортах введены ограничения на вылет и прилет самолётов.
22 августа 2023, 02:49

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим «Ковёр», сообщает Telegram-канал Baza.

Задерживаются несколько самолётов на вылет и на прилет. Некоторые рейсы отправлены в аэропорт Шереметьево.

Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

Читайте также:

Из-за закрытия московских аэропортов около 50 рейсов были направлены в другие города

Режим «Ковёр» объявлен во всех столичных аэропортах

В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет

#аэропорт внуково
#аэропорт домодедово
#москва
#самолёты
Читайте нас в
В России некоторые БПЛА выведут из-под запрета на использование
Минпромторог: В России некоторые БПЛА выведут из-под запрета на использование
22 августа 2023, 02:33

Фото: iStock/Sergafa

Несколько видов БПЛА могут включить в экспериментально-правовой режим, в связи с чем они будут выведены из-под запрета на полёты в регионах РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития и решение здесь за ними», — цитирует агентство слова замминистра промышленности и торговли Василия Шпака.

В перечень таких беспилотников войдет БПЛА для мониторинга линейных объектов, добавил Шпак.

Читайте также:

Боевую мощность бомбардировщиков Ту-95 повысили вдвое

В России почти в два раза увеличили производство сахара

В Минпромторге ожидают постепенного роста качества отечественных контактных линз
#бпла
#россия
#минпромторг
Читайте нас в
В Дагестане начали проверку из-за фотосессии двух туристок
В Дагестане проведут проверку после фотосессии девушек на предмет пропаганды ЛГБТ
21 августа 2023, 22:31

Фото: iStock/artolympic

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана организовали проверку на предмет пропаганды ЛГБТ, после фотосессии двух девушек в популярном туристическом месте, сообщает ГУ МВД по региону.
Две девушки устроили провокационную фотосессию, в которой демонстрировали нетрадиционные отношения. Полиция республики инициировала по данному факту проведение проверки.  

Действия девушек проверят на предмет пропаганды ЛГБТ, сообщили в ведомстве. Среди местных жителей, опубликованные фотоснимки вызвали резонанс и недовольство. Отмечается, что на одном из кадров девушка делает предложение руки и сердца подруге. 

Читайте также: 

SHOT: В Дагестане за драку задержан боец ММА «Мурад Легенда»

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале

В министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях
#полиция
#проверки
#отношения
#лгбт
#девушка
Читайте нас в
В Telegram масштабный сбой
Пользователи Телеграм сообщают о массовом сбое в работе
21 августа 2023, 20:29

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Пользователи сообщили, что в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои.
Причина, по которой пользователи мессенджера сталкиваются с плохой работой сети не известна. На сбои в работе приложения пожаловались 55% пользователей. По информации россиян, не грузятся диалоги и не загружаются группы. Более 200 человек уже оставили жалобы в службе поддержки сервиса. 

Отмечается, что технические работы уже проводятся. Сервис выясняет причины сбоя и пытается их устранить. 

Читайте также: 

Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире

Медведев предложил переименовать Twitter в V и Z

Маск заявил, что твиты теперь будут называться «иксами»


#приложения
#сервис
#пользователи
#twitter
Читайте нас в
Секретный подвиг: 60 лет назад пассажирский Ту-124 совершил посадку на водную поверхность Невы
21 августа 1963 года пилот сумел посадить пассажирский самолет на воду Невы
21 августа 2023, 20:21

Фото: istockphoto/Takosan

Ровно 60 лет назад командир экипажа пассажирского самолета Ту-124 Мостовой сумел совершить благополучную посадку на водную акваторию Невы в Ленинграде. Все 44 пассажира, как и шесть человек экипажа, остались целы и невредимы.
Информация об этом экстраординарном случае долгое время была засекречена. Специалисты признают, что только счастливый случай и мастерство летчиков помогли самолету не рухнуть в центре города на Исаакиевский собор. В истории авиации этот случай назван первым в мире успешным приводнением гражданского самолёта в экстренной ситуации на воду.

После взлета авиалайнера из Таллина у него не убралось переднее шасси. Посадка в аэропорт Юлемисте была уже невозможна из-за сильного тумана, поэтому диспетчеры приняли решение не направлять самолет по его маршруту в Москву, а посадить на ближайшем аэродроме Пулково в Ленинграде. Там спешно начали готовить грунтовую полосу для посадки самолета «на брюхо», прибыла пожарная техника и бригада скорой помощи. Самолет в это время кружил над Ленинградом, вырабатывая топливо, чтобы избежать взрыва при возможной жесткой посадке. На восьмом круге в 21 километре от аэропорта, когда согласно приборам топлива еще оставалось достаточно для полета до Пулково, из-за нехватки горючего отказал левый двигатель. Мостовому разрешили лететь к аэропорту напрямую, над городом. Когда лайнер пролетал над Исаакиевским собором, отказал и второй двигатель, после чего самолет начал планировать с полукилометровой высоты над центром города.

Мостовой решил садиться на поверхность реки, благо Нева была совсем близко. Самолет миновал Литейный мост менее чем в 90 метрах от поверхности воды, перелетел Большеохтинский мост на высоте 30 метров, пронесся над строящимся мостом Александра Невского всего в четырех метрах и приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста. Удачей оказалось то, что ширина реки в этом месте почти 400 метров. Оказавшийся рядом на паровой буксир оттянул самолет к берегу. Салон уже начал наполняться водой. Капитан буксира сумел завести деформированное крыло на стоявшие у берега плоты. По нему пассажиры, как по трапу, сошли сначала на бревна, а затем на берег. Мужество и мастерство летчиков спасли как минимум 50 человеческих жизней, включая их собственные. Хотя, если бы самолет упал в центре города, число жертв могло исчисляться сотнями.

Читайте также:

У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров

Рейс Red Wings, летевший в Египет, вернулся в Жуковский из-за здоровья пассажира

Baza: В Сочи пилот экстренно посадил самолет из-за пригоревшей каши


#аэропорт
#самолет
#мост
#топливо
#пассажиры
#специалисты
#информация
#река
Читайте нас в
Сотрудникам «Камаза» больше нельзя пользоваться техникой Apple на работе
21 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Компания «Камаз» запретила своим сотрудникам использовать технику Apple на рабочем месте. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести Камаза».
Уточняется, что соответствующий документ подписал генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

Такая мера была принята из-за ненадёжности устройств с точки зрения безопасного хранения информации.

Под запрет пошли все устройства линейки Apple. Кроме того, в них теперь нельзя вставлять корпоративные SIM-карты, а внутренние программы «Камаза» перестанут поддерживаться данными устройствами.

Многие российские ведомства уже запретили своим сотрудникам использовать устройства американской корпорации. При этом, глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн заявил, что рядовым россиянам не запретят пользоваться техникой Apple. 

Читайте также:

Сотрудникам РЖД запретили пользоваться iPhone

Apple больше нельзя использовать в служебных целях сотрудникам Минтранс

Сотрудникам промышленных предприятий могут запретить использовать Apple в рабочих целях
#запрет
#смартфон
#компьютер
Читайте нас в
Учёные установили место падения «Луны-25»
21 августа 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/3DSculptor

Исследователи Института прикладной математики РАН установили место падения межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщают «Известия».
До этого глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что нештатное отключение двигателя аппарата «Луна-25» стало основной причиной крушения станции. Он пояснил, что двигатели станции проработали больше положенного времени. Глава ведомства подчеркнул, что Роскосмос располагал сведениями о местоположении станции, так как траектория движения «Луны-25» проводилась в зоне досягаемости радиосвязи. Он также добавил, что фактически, станция врезалась в поверхность Луны.

Космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. По плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.

Читайте также:

Глава «Роскосмоса» назвал причину крушения «Луны-25»

Роскосмос: «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование

Над Землёй пролетит потенциально опасный метеорит
#станция
#луна
#роскосмос
#наука
Читайте нас в
Специалисты МОТ назвали профессии, которым угрожает искусственный интеллект
21 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto/DamienGeso

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной организации труда (МОТ).
В докладе указано, что ИИ может полностью выполнять 25% задач, обычно решаемых офисными работниками. Более 50% таких задач могут быть решены с помощью нейросетей частично. Эксперты МОТ отмечают, что в других профессиональных категориях, особенно среди руководителей и технических специалистов, только небольшая часть задач может выполняться с помощью ИИ.

Исследование также показывает, что доля женской занятости, на которую может повлиять автоматизация, более чем в два раза превышает долю мужской. Это связано как раз со значительной представленностью женщин в разряде офисных должностей. По мнению специалистов МОТ, наиболее значительным воздействием технологии ИИ в целом будет не уничтожение рабочих мест, а потенциальное изменение в их качестве, учитывая трудоемкость и автономию.

Читайте также:

Искусственный интеллект выявил в Подмосковье 6 тыс нарушений атрибутики такси

В Подмосковье нейросеть научили точно определять бездомных собак

Глава Сбербанка Греф выразил надежду, что ИИ займет этот пост не при его жизни

#исследование
#технологии
#эксперты
#офис
Читайте нас в
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших диггеров
21 августа 2023, 18:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

​Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию, случившуюся вчера с группой туристов-диггеров в столичных подземных коллекторах. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он заявил, что в настоящее время продолжается поиск пропавших. Правоохранительные органы выясняют детали и разбираются в причинах происшествия. 

Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в отношении организаторов экскурсии возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Один из организаторов задержан, он проходит допрос. 

Также уточнялось, что под Парящим мостом в «Зарядье» обнаружили тело четвертого участника экскурсии. Его личность пока не установлена. 

Читайте также:

Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москва-реке

Уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Спасатель Халилов о ситуации в коллекторах Москвы: «Трагедии можно было бы избежать»
#москва-река
#коллектор
#сергей собянин
#трагедия
Читайте нас в
Подмосковные правоохранители обеспечат безопасность на школьных линейках 1 сентября
21 августа 2023, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На торжественных линейках в День знаний в подмосковных школах будет обеспечена безопасность. Об этом заявил начальник Главного Управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«Для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано достаточное количество личного состава, включая сотрудников частных охранных организаций плюс казачество. Перед 1 сентября перекроем на ночное время учебные заведения с целью недопущения какого-либо вандализма», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он добавил, что во всех подмосковных образовательных учреждениях имеются тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Будет усилено патрулирование на дорогах, ведущим к школам, детсадам и колледжам. Правоохранительные органы организуют дополнительные наряды.
 
Читайте также:

Воробьёв: в Подмосковье 1 сентября откроют более 50 новых образовательных учреждений

Перед подмосковными школами к 1 сентября установят более 240 светофоров

В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций

#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#школы
#безопасность
#1 сентября
#мвд московской области
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников