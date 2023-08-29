Во время Ноттинг-Хиллского карнавала в Лондоне пострадали 75 полицейских

Лондонские полицейские, патрулировавшие улицы города во время проведения карнавала в Ноттинг-Хилле, неоднократно подвергались нападениям. Всего пострадали 75 блюстителей порядка, причем шесть из них были покусаны, а один подвергся сексуальному насилию.