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Лондонские полицейские, патрулировавшие улицы города во время проведения карнавала в Ноттинг-Хилле, неоднократно подвергались нападениям. Всего пострадали 75 блюстителей порядка, причем шесть из них были покусаны, а один подвергся сексуальному насилию.
По данным Скотленд-Ярда, за два дня было проведено 275 задержаний за различные правонарушения, включая драки, наркотики, нападения на полицейских и сексуальные преступления. Изначально Ноттинг-Хиллские празднества задумывались как мероприятие, призванное объединить многонациональную лондонскую общину и покончить с конфликтами на расовой почве. Однако за карнавалом давно тянется шлейф дурной и печальной славы — резкое ухудшение криминогенной обстановки, разгул наркотиков, горы мусора и адский шум, не дающий покоя местным жителям.
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Александр Бойцов