Во всех школах Белгорода окна будут заклеены бронированной плёнкой

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Перед началом нового учебного года на окна всех белгородских школ и детских садов наклеят порядка 65 тысяч метров бронированной плёнки, чтобы обеспечит безопасность детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Также бронированной пленкой обклеят и окна школьных автобусов. Все работы планируется завершить до 1 сентября.
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