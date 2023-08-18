Во всех округах Подмосковья в выходные продолжатся дежурства и рейды

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Рейды и дежурства проводятся в целях повышения безопасности дорожного движения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ответственные лица будут пресекать вождение в нетрезвом виде и напоминать правила дорожного движения жителям.
Если вы обнаружили нетрезвого водителя за рулём автомобиля, необходимо немедленно сообщить в полицию по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.
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