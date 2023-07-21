Во всех округах Подмосковья в выходные пройдут дежурства и рейды

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники администрации муниципалитетов и волонтеры Подмосковья разъясняют жителям региона правила дорожного движения и призывают жителей их соблюдать, тем самым пресекая нарушения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Профилактические мероприятия проводят на регулярной основе на общественных территориях Подмосковья.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверки и рейды на соблюдение правил дорожного движения на территории Московской области.
Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения ответственно отнестись к своей безопасности и безопасности на дорогах.
Чтобы сообщить о случае вождения автомобиля нетрезвым водителем необходимо позвонить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.Читайте также:
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