Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".
Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.
Читайте также:
Столичные АЗС вновь повысили цены на дизельное топливо.
Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами.Россиянину нужно 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15.