Во вторник утром подмосковные дороги загружены на 5 баллов

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".
Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.
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