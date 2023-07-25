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Во вторник утром утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

25 июля 2023, 09:44

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 25 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 865 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Горьковском, Носовихинском, Пятницком, Ярославском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий.

Минтранс Подмосковья рассказывает, как правильно настроить сиденье водителя.

#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Госдуме предложили запретить регистрироваться в интернете с иностранной электронной почтой
Депутат Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с иностранной электронной почтой
25 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/Rawpixel

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Такие поправки предлагают внести к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Поправки опубликованы 20 июля в электронной базе законопроектов парламента.

Поправки уже подписал председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее комитет Государственной думы по госстроительству во втором чтении добрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат. Теперь гражданам, которые проигнорировали повестку, и не явились в военкомат в указанное время и место, грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

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#Горелкин
#Госдума
#Иностранная почта
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Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте приостановлено
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
25 июля 2023, 10:40

Фото: iStock/skostin1951

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, об этом сообщает телеграмм-канал «Транспорт Севастополя».
Движение пассажиров будет организовано по компенсационному маршруту. Причина приостановки движения в бухте не названа.

По информации портала, об изменениях в работе транспорта будет дополнительно сообщено. 

Ранее, сообщалось о перекрытии движения автомобилей на Крымском мосту. В настоящее время все ограничения сняты, движение возобновлено. 

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#паром
#катера
#движение
#Севастополь
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Маркетологи признались, что склонны к эйджизму на работе
Опрос: 44% россиян чувствуют себя некомфортно из-за молодых начальников
25 июля 2023, 10:34

Фото: IStock/ALotOfPeople

Россияне признались, что часто испытывают дискомфорт, когда руководитель младше них. С такой проблемой столкнулись 44% респондентов, которые прошли опрос Авито Работа. Данные исследования находятся в распоряжении «Радио 1».
Наиболее ревностно к возрасту руководителя относятся молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. 51% опрошенных этой возрастной группы отметили, что им будет некомфортно, если руководитель окажется младше. Реже всех такой ответ давали сотрудники старше 45 лет (33%).  

Чаще дискомфорт из-за возраста начальника испытывают работники сферы маркетинга и PR (60%). На втором месте по ревности к руководству находятся сотрудники IT-сферы, в этой категории процент ответивших достиг 54. Реже остальных так отвечали работники медицины (29%).  

При этом, достигнуть должности руководителя оказалось проще всего в сфере туризма и торговли, — для карьерного роста им потребовалось меньше года. От года до двух требуется специалистам сферы маркетинга и PR, искусства и строительства. Дольше всего руководящей должности добиваются работники в сфере образования и медицины. 

При этом, 39% опрошенных заметили, что когда-либо испытывали ревность к карьерным успехам коллег. Чаще всего такие люди работают в сфере страхования, маркетинга и производства. 
 
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#работа
#карьера
#Авито Работа
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Новый виртуальный голосовой помощник «Любовь» заработал в Подмосковье
25 июля 2023, 10:30

Фото: istockphoto / jittawit.21

Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что введен в эксплуатацию виртуальный голосовой ассистент «Любовь», который на связи 7 дней в неделю 24 часа в сутки и готов ответить на любой вопрос.

Любовь расскажет вам об услугах Главного управления ЗАГС Московской области: адрес, телефон, режим работы и другие вопросы.

Звонить можно в любое время. Голосовой помощник на связи 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

Связаться с голосовым помощником можно по номеру +7(498)602-00-87.

Ранее по телефону горячей линии специалист ЗАГС мог дать консультацию только одному гражданину, в то время как для других граждан линия была занята. С появлением нового голосового помощника, число граждан, которым одновременно может проводиться консультация, увеличилось до 10. 

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#ЗАГС
#голосовой помощник
#виртуальный помощник
#искусственный интеллект
#Любовь
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Маск заявил, что твиты теперь будут называться «иксами»
Маск заявил, что посты в Twitter будут называться «иксами» после ребрендинга соцсети
25 июля 2023, 10:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

После ребрендинга Twitter посты будут называться не «твитaми», а «иксaми», об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети.
По словам бизнесмена, принципом социальной сети является свобода слова. Ключевой целью Twitter является размещение на площадке ​любой информации под названием X.

​Маск уточнил, что предыдущее название социальной платформы было уместно, когда пользователи публиковали короткие сообщения, теперь же в сети можно публиковать многочасовые ролики, что послужило причиной переименования. 

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#Twitter
#Илон Маск
#ребрендинг
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В московских аэропортах массово отменили и задержали рейсы
25 июля 2023, 09:58

Фото:iStock/Ralf Geithe

В столичных аэропортах 25 июля отменен и задержан 21 рейс.
Об отменах и задержках 21 рейса свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
 
В Домодедово задержаны вылеты 14 воздушных судов, один — отменён. Во Внуково  один рейс перенесён на другое время, два — отменили. В Шереметьево перенесено три авиарейса.
 
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины массового изменения времени вылета бортов в московских аэропортах не сообщается.

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#аэропорт
#Москва
#авиабилеты
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Российские банки перестанут принимать доллары и евро через банкоматы
«Известия»: Крупнейшие банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
25 июля 2023, 09:55

Фото: iStock/by sonmez

Большинство банкоматов российских банков перестали принимать доллары и евро, пишет издание «Известия».
В 11 из 13 российских банках отсутствует возможность внесения денежных средств в иностранной валюте посредством банкоматов. Отмечается, что в отделениях банков внести евро и доллары, по прежнему, возможно.  

Представители кредитных организаций не назвали причины прекращения приема зарубежной валюты. Предполагается, что санкции против банков могли повлиять на сложившуюся ситуацию. 

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#банкоматы
#доллары
#евро
#Россия
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В России с 1 января 2024 года изменят призывной возраст
25 июля 2023, 09:30

Фото: iStock/vasile voicu

Призывной возраст в РФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода.
Об стало известно из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне, пишет ТАСС

Изменения будут касаться закона «О воинской обязанности и военной службе».
 
21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой призыв в армию на срочную службу будет проходить с 18 до 30 лет, вместо 18-27 лет.

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#призывной возраст
#армия
#срочная служба
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Топ-5 самых необычных и интересных фактов о Владимире Высоцком
В России отмечают День памяти Владимира Высоцкого
25 июля 2023, 09:00

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Владимир Высоцкий – легендарный советский актёр, поэт, автор и исполнитель песен, который оставил неизгладимый след в истории российской культуры. Его талант, яркая индивидуальность и оригинальный стиль привлекают внимание поколений и продолжают восхищать многих до сих пор. В честь Дня памяти Владимира Высоцкого 25 июля, мы решили вспомнить и рассказать вам несколько необычных и малоизвестных аспектов, которые делают его личность еще более интересной.

Высоцкий должен был озвучивать волка из «Ну, Погоди!»

По задумке создателей мультсериала, волка из «Ну, Погоди!» должен был озвучивать именно Владимир Высоцкий. Однако его кандидатуру не одобрили, поскольку официальные власти не сильно любили поэта-бунтаря. Артисту пришлось отказать по идеологическим соображениям. 

Тогда Высоцкому часто отказывали в ролях в кино из-за его резких высказываний и жёсткой позиции.
 

Высоцкого обвинили в краже 

Это случилось во время поездки в Париж. Тогда он у Марины Влади и в один из дней, припарковав машину на стоянке возле дома, начал откручивать дворники и зеркала с автомобиля. Так в Советском Союзе защищались от грабителей. В тот момент его заметил полицейский и поспешил задержать «вора». Ситуацию спасла Марина Влади, которая в окно квартиры увидела инцидент. Она объяснила всю ситуацию правоохранителю.

Высоцкий скучал по Сталину

Есть разные мнения по поводу того, во сколько лет Владимир Высоцкий написал своё первое стихотворение. Но одним из первых однозначно точно стало стихотворение о Сталине. Он сочинил его в марте 1953 года, когда ему было 15 лет, и назвал «Моя клятва». В стихотворении автор тосковал по безвременно почившему правителю.

Высоцкий заложил кольцо своей второй жены

Владимир Высоцкий познакомился со своей второй супругой Людмилой Абрамовой, когда заложил её кольцо в ресторан. В тот вечер поэт разбил посуду в ресторане. В поисках денег он вышел на улицу и подошёл к девушке, попросив у неё денег. Прохожая сказала, что денег у неё нет. Тогда Высоцкий буквально взмолился: «Ну найдите где-нибудь, займите, я разбил посуду в ресторане, должен заплатить, у меня паспорт забрали, помогите ради Бога!». Девушка сжалилась над мужчиной и сняла с руки бабушкино кольцо. Тогда же он и пообещал жениться на девушке.

Кстати, вскоре Высоцкий выкупил кольцо и вернул Людмиле.

Автор музыки для фильмов

Не только певец и актёр, Высоцкий также был автором музыки для нескольких советских фильмов. Он написал музыку для таких картин, как «Ветер «Надежды». Часть песен создана именно для фильма, а вот «Ах да, среда!» Высоцкий написал раньше.

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#Владимир Высоцкий
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