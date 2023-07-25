Во вторник утром утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что введен в эксплуатацию виртуальный голосовой ассистент «Любовь», который на связи 7 дней в неделю 24 часа в сутки и готов ответить на любой вопрос.

Любовь расскажет вам об услугах Главного управления ЗАГС Московской области: адрес, телефон, режим работы и другие вопросы.

Звонить можно в любое время. Голосовой помощник на связи 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

Связаться с голосовым помощником можно по номеру +7(498)602-00-87.

Ранее по телефону горячей линии специалист ЗАГС мог дать консультацию только одному гражданину, в то время как для других граждан линия была занята. С появлением нового голосового помощника, число граждан, которым одновременно может проводиться консультация, увеличилось до 10.

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