Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

Во вторник утром, 20 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 894 тысячи автомобилей — почти на 100 меньше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Симферопольском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.