В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В среду утром, 21 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 908 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском и Симферопольском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 21 июня ожидается до 24 градусов тепла.