Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +27 градусов, во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.Читайте также:
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