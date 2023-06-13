Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В понедельник утром, 13 июня, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. На дорогах Подмосковья зафиксировали порядка 948 тысяч автомобилей — на 40 тысяч больше, чем в пятницу.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения в сторону Москвы на Носовихинском, Ленинградском, Осташковском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон. Не оставляйте детей в машине одних даже на несколько минут.